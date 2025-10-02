İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi

    Rütte: Ukrayna müharibə aparmaq təcrübəsini NATO ilə bölüşür

    Digər ölkələr
    • 02 oktyabr, 2025
    • 12:02
    Rütte: Ukrayna müharibə aparmaq təcrübəsini NATO ilə bölüşür

    NATO Polşadakı birgə mərkəzin bazasında Ukraynadan döyüş əməliyyatları təcrübəsini öyrənir.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bu barədə NATO-nun baş katibi Mark Rütte Kopenhagendə Avropa Siyasi Birliyinin sammitindən əvvəl bəyan edib.

    "Ukrayna innovasiyalar və ideyalar sahəsində hərəkətverici qüvvədir. Məsələn, korrupsiya, kibertəhdidlər və s. ilə mübarizə texnologiyaları sahəsində. Ukraynanın Rusiya hücumunun üç ildən çox davam etdiyi müddətdə topladığı bilikləri indi Danimarka və Polşa, ümumilikdə bütün NATO ilə bölüşməklə kömək etməsi çox vacibdir", - M.Rütte bildirib.

    O, həmçinin vurğulayıb ki, Şimali Atlantika Alyansı Rusiyanın təhdidlərinə cavab olaraq birlik nümayiş etdirə bilib.

    "Polşa və Estoniyanın hava məkanına müdaxilə zamanı nə baş verdiyinə baxın. Biz müttəfiqlər kimi reaksiya verdik, təhdidə cavab olaraq məhz belə etməliydik", - baş katib söyləyib.

    O, həmçinin qeyd edib ki, Avropa Birliyi və NATO kollektiv təhlükəsizliyin, eləcə də Ukraynanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi haqqında düşünməlidir. "Ümid edirəm ki, bir gün sülh danışıqları başlayanda, kursu müəyyən etmək bir araya gəlmək vacib olacaq", - M.Rütte bildirib.

    NATO Avropa Siyasi Birliyi
    Рютте: Украина делится с НАТО своим опытом ведения войны

    Son xəbərlər

    12:41

    Fransa DİN etirazları müşahidə etməyə 76 min polis əməkdaşını cəlb edəcək

    Digər ölkələr
    12:38

    AÜF rəsmisi: "Üzgüçülərimizdən gələcəkdə bundan da yüksək nəticələr gözləyə bilərik"

    Fərdi
    12:35

    İlham Əliyev "Avropa Siyasi Birliyi"nin 7-ci Zirvə toplantısının açılış plenar sessiyasında iştirak edir

    Xarici siyasət
    12:34

    "Kəpəz"in baş məşqçisinin köməkçiləri bəlli olub

    Futbol
    12:30
    Foto

    İlham Əliyev Kopenhagendə "Avropa Siyasi Birliyi"nin Zirvə toplantısının açılış mərasimində iştirak edib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    12:24

    Emin Əmrullayev Salyanda vətəndaşları qəbul edəcək

    Digər
    12:24

    Sabah Bakıda və rayonlarda 24 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:23

    Danimarka KİV-i: "Kopenhagen" "Qarabağ"la matçda ciddi problemlər yaşayıb

    Futbol
    12:16

    Baş nazir: Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesindəki irəliləyiş mühüm addımdır

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti