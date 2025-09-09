İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış” AQEM
    Rusiyada təyyarə qəzaya uğrayıb, pilot həlak olub

    Digər ölkələr
    09 sentyabr, 2025
    11:07
    Rusiyada təyyarə qəzaya uğrayıb, pilot həlak olub

    Rusiyanın Rostov vilayətinin Volqodonsk rayonunda "An-2" təyyarəsi qəzaya uğrayıb, pilot həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-ləri regionun Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Baş İdarəsinin mətbuat xidmətinə istinadən məlumat yayıb.

    "Kənd təsərrüfatı işləri aparılarkən "Rodnik" ASC ərazisində "An-2" hava gəmisi qəzaya uğrayıb. Pilot həlak olub", - məlumatda bildirilib.

    Rusiya təyyarə Qəza
    В Ростовской области РФ упал самолет Ан-2, пилот погиб

