В Ростовской области РФ упал самолет Ан-2, пилот погиб

Самолет Ан-2 потерпел крушение в Волгодонском районе Ростовской области России, погиб пилот.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Самолет упал в четырех километрах от хутора Морозов.

"При проведении сельхозработ на территории АО "Родник" произошло падение воздушного судна Ан-2. По предварительной информации, пилот погиб", - говорится в информации.