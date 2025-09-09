В Ростовской области РФ упал самолет Ан-2, пилот погиб
Другие страны
- 09 сентября, 2025
- 10:57
Самолет Ан-2 потерпел крушение в Волгодонском районе Ростовской области России, погиб пилот.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Самолет упал в четырех километрах от хутора Морозов.
"При проведении сельхозработ на территории АО "Родник" произошло падение воздушного судна Ан-2. По предварительной информации, пилот погиб", - говорится в информации.
