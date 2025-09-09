ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    В Ростовской области РФ упал самолет Ан-2, пилот погиб

    • 09 сентября, 2025
    • 10:57
    В Ростовской области РФ упал самолет Ан-2, пилот погиб

    Самолет Ан-2 потерпел крушение в Волгодонском районе Ростовской области России, погиб пилот.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службе ГУ МЧС по региону.

    Самолет упал в четырех километрах от хутора Морозов.

    "При проведении сельхозработ на территории АО "Родник" произошло падение воздушного судна Ан-2. По предварительной информации, пилот погиб", - говорится в информации. 

    Rusiyada təyyarə qəzaya uğrayıb, pilot həlak olub

