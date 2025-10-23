İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu

    Rusiya ötən gecə Ukraynaya zərbələr endirib, ölənlər və onlarla yaralı var

    Digər ölkələr
    • 23 oktyabr, 2025
    • 10:48
    Rusiya ötən gecə Ukraynaya zərbələr endirib, ölənlər və onlarla yaralı var

    Rusiya oktaybrın 23-nə keçən gecə Ukraynanın bir neçə bölgəsinə zərbələr endirib, ölənlər və yaralılar var.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə vilayət hərbi administrasiyalarının rəhbərləri məlumat yayıblar.

    Xerson Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Aleksandr Prokudinin sözlərinə görə, Rusiyanın hücumu nəticəsində 13 nəfər xəsarət alıb. Qeyd olunur ki, zərbələr yaşayış məhəllələrinə və kritik infrastruktur obyektlərinə dəyib.

    Xarkov vilayətinin Kupyansk rayonunda Rusiya ordusu xilasetmə işçilərinin çalışdığı əraziyə təkrar atəş açıb. Ukraynanın Fövqəladə Hallar üzrə Dövlət Xidmətinin məlumatına görə, bir xilasetmə işçisi həlak olub, daha beş nəfər xəsarət alıb.

    Zaporojye vilayət Hərbi Administrasiyasının rəhbəri İvan Fedorov bildirib ki, Rusiya qüvvələri sutka ərzində regionun 19 yaşayış məntəqəsinə zərbələr endirib, 16 nəfər yaralanıb.

    Məlumata görə, vilayət ərazisinə 10 hava zərbəsi endirilib, həmçinin 490-dan çox pilotsuz uçuş aparatından istifadə edilib. Yaşayış evləri, avtomobillər və infrastruktur obyektləri zərər görüb.

    Rusiya-Ukrayna müharbəsi Ukrayna
    Россия нанесла серию ударов по Украине минувшей ночью, есть погибшие и десятки раненых

    Son xəbərlər

    11:37

    Yunus Abdulov: "Azərbaycan bankları İslam bankçılığı üçün hazırdır"

    Maliyyə
    11:34

    İtaliya klubunun baş məşqçisi xəstəxanaya yerləşdirilib

    Futbol
    11:31

    Naxçıvanda su xəttində qəza olub, şəhərə içməli suyun verilişində fasilə yaranacaq

    İnfrastruktur
    11:31

    Aİ Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiya paketini təsdiqləyib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    11:30

    AMB İslam bankçılığı üzrə potensialı artırmaq üçün təcrübə proqramlarına start verib

    Maliyyə
    11:30

    Azərbaycan klubu ötən ay heyətinə qatdığı basketbolçu ilə yollarını ayırıb

    Komanda
    11:30

    ARDNF AÇG-nin işlənməsindən 3,6 milyard dollardan çox gəlir əldə edib

    Energetika
    11:26
    Foto

    Azərbaycanda 65-ə yaxın Estoniya şirkəti fəaliyyət göstərir

    Biznes
    11:25

    Zelenski: Ukrayna Rusiya ilə bütün mümkün danışıqlara hazırdır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti