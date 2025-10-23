Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Россия нанесла серию ударов по Украине минувшей ночью, есть погибшие и десятки раненых

    Другие страны
    • 23 октября, 2025
    • 10:43
    Россия нанесла серию ударов по Украине минувшей ночью, есть погибшие и десятки раненых

    Российские войска в ночь на четверг нанесли удары по нескольким регионам Украины, есть погибшие и раненые.

    Как передает Report, об этом сообщили главы областных военных администраций.

    По словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, в результате российской атаки пострадали 13 человек. Отмечается, что удары пришлись по жилым кварталам и объектам критической инфраструктуры. Повреждены четыре многоэтажных дома, 16 частных домов, административное здание, сотовая башня, магазин, автомобили и сельхозтехника.

    В Купянском районе Харьковской области российские войска повторно обстреляли место, где работали спасатели. По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, один спасатель погиб, еще пятеро пострадали.

    Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что российские войска за сутки совершили 740 обстрелов по 19 населенным пунктам региона, 16 человек получили ранения.

    Сообщается, что по территории области нанесено 10 авиаударов, а также задействовано более 490 беспилотников. Повреждены жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры.

