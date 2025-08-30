    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Rusiya ordusu Ukraynanın Sumı vilayətində 13 yaşayış məntəqəsini işğal edib

    • 30 avqust, 2025
    • 17:31
    Rusiya ordusu hazırda Ukraynanın Luqansk vilayətinin 99,7 %-nə  və Donetsk vilayətinin 79 %-nə nəzarət edir.

    "Report"un Rusiya KİV-inə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Valeri Gerasimov bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Luqansk Xalq Respublikasının tam nəzarətə alınması üçün 60 kv. km-dən az ərazi qalıb.

    V.Gerasimov əlavə edib ki, Ukraynanın daha iki bölgəsinin böyük hissəsi - Zaporojye vilayətinin 74 %-i və Xerson vilayətinin 76 %-i Rusiya qüvvələrinin nəzarəti altındadır.

    Baş Qərargah rəisi, həmçinin bildirib ki, Rusiya ordusu Ukraynanın Sumı vilayətində 210 kv. km ərazini və 13 yaşayış məntəqəsini də nəzarətdə saxlayır.

