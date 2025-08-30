Rusiya ordusu Ukraynanın Sumı vilayətində 13 yaşayış məntəqəsini işğal edib
Digər ölkələr
- 30 avqust, 2025
- 17:31
Rusiya ordusu hazırda Ukraynanın Luqansk vilayətinin 99,7 %-nə və Donetsk vilayətinin 79 %-nə nəzarət edir.
"Report"un Rusiya KİV-inə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Valeri Gerasimov bildirib.
Onun sözlərinə görə, Luqansk Xalq Respublikasının tam nəzarətə alınması üçün 60 kv. km-dən az ərazi qalıb.
V.Gerasimov əlavə edib ki, Ukraynanın daha iki bölgəsinin böyük hissəsi - Zaporojye vilayətinin 74 %-i və Xerson vilayətinin 76 %-i Rusiya qüvvələrinin nəzarəti altındadır.
Baş Qərargah rəisi, həmçinin bildirib ki, Rusiya ordusu Ukraynanın Sumı vilayətində 210 kv. km ərazini və 13 yaşayış məntəqəsini də nəzarətdə saxlayır.
