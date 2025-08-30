Россия захватила 13 населенных пунктов в Сумской области Украины

Российские войска в настоящее время контролируют 99,7% территории Луганской области и 79% Донецкой области Украины.

Как сообщает Report со ссылкой российские СМИ, об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

По его словам, для полного контроля над "ЛНР" российским войскам осталось взять менее 60 кв. км.

Герасимов добавил, что под контролем российских войск находятся большая часть еще двух регионов Украины - 74% Запорожской и 76% Херсонской областей.

Начальник Генштаба добавил, что войска РФ также контролируют 210 кв. км территории и 13 населенных пунктов в Сумской области Украины.

Он отметил, что в Днепропетровской области Украины российские военные взяли под контроль семь населенных пунктов.