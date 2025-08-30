    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Железная дорога Баку-Агдам российско-украинская война

    Россия захватила 13 населенных пунктов в Сумской области Украины

    • 30 августа, 2025
    Россия захватила 13 населенных пунктов в Сумской области Украины

    Российские войска в настоящее время контролируют 99,7% территории Луганской области и 79% Донецкой области Украины.

    Как сообщает Report со ссылкой российские СМИ, об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

    По его словам, для полного контроля над "ЛНР" российским войскам осталось взять менее 60 кв. км.

    Герасимов добавил, что под контролем российских войск находятся большая часть еще двух регионов Украины - 74% Запорожской и 76% Херсонской областей.

    Начальник Генштаба добавил, что войска РФ также контролируют 210 кв. км территории и 13 населенных пунктов в Сумской области Украины.

    Он отметил, что в Днепропетровской области Украины российские военные взяли под контроль семь населенных пунктов.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Rusiya ordusu Ukraynanın Sumı vilayətində 13 yaşayış məntəqəsini işğal edib
    Английская версия Английская версия
    Russia seizes 13 settlements in Ukraine's Sumy region

