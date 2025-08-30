Россия захватила 13 населенных пунктов в Сумской области Украины
Другие страны
- 30 августа, 2025
- 17:11
Российские войска в настоящее время контролируют 99,7% территории Луганской области и 79% Донецкой области Украины.
Как сообщает Report со ссылкой российские СМИ, об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
По его словам, для полного контроля над "ЛНР" российским войскам осталось взять менее 60 кв. км.
Герасимов добавил, что под контролем российских войск находятся большая часть еще двух регионов Украины - 74% Запорожской и 76% Херсонской областей.
Начальник Генштаба добавил, что войска РФ также контролируют 210 кв. км территории и 13 населенных пунктов в Сумской области Украины.
Он отметил, что в Днепропетровской области Украины российские военные взяли под контроль семь населенных пунктов.
Последние новости
18:35
Каллас: ЕС испытывает колоссальный недостаток средств для финансирования УкраиныДругие страны
18:29
Хуситы подтвердили гибель главы правительства йеменских повстанцевДругие страны
18:27
В Баку автомобиль сбил пешехода, на дороге возник заторПроисшествия
18:17
Канадская гостья поддержала в Женеве акцию азербайджанцев – членов семей пропавших без вести в Первой Карабахской войнеВнешняя политика
17:58
Сийярто: Венгрия не допустит санкций против снабжающих ее ресурсами компаний РФДругие страны
17:51
Главы МИД ЕС вернутся к 19-му пакету санкций против РФ на следующей неделеДругие страны
17:40
Азербайджан сократил импорт чая и нарастил экспортБизнес
17:35
Азербайджан за 7 месяцев увеличил импорт и экспорт фруктов и овощейБизнес
17:25