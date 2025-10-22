Rusiya ABŞ-yə Ukrayna ilə bağlı nota göndərib
Digər ölkələr
- 22 oktyabr, 2025
- 10:54
Rusiya ABŞ-yə Ukrayna ilə bağlı sülh sazişinin bağlanması şərtlərini əks etdirən qapalı diplomatik nota ("non-paper") göndərib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi amerikalı rəsmilərə istinadən bildirir.
Sənəddə Moskva Donbas və Luqanskın bütün ərazisi üzərində nəzarətin qurulması tələbini bir daha təsdiqləyib.
Agentliyin mənbələrindən birinin sözlərinə görə, Rusiyanın bu mövqeyi ABŞ Prezidenti Donald Trampın hazırkı kursuna faktiki olaraq ziddir. O, cəbhə xəttinin mövcud mövqelərdə dondurulmasının tərəfdarıdır.
Donald Trampın Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə görüşü gərgin keçib. Ukrayna rəsmisi agentliyə bildirib ki, Tramp Ukraynaya təzyiq göstərərək onu Donbasın bir hissəsindən imtina etməyə razı salmağa çalışıb.
