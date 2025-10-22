Россия направила закрытую ноту США с требованиями по Украине

Россия направила США закрытую дипломатическую ноту ("non-paper") с условиями для заключения мирного соглашения по Украине.

Как передает Report, об этом сообщает агенство Reuters со ссылкой на американских чиновников.

В документе Москва вновь подтвердила требование об установлении контроля над всей территорией Донбасса и Луганска.

По словам одного из источников агентства, такая позиция России фактически противоречит текущему курсу президента США Дональда Трампа. Он, в свою очередь, выступает за заморозку линии фронта на существующих позициях.

Встреча Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским была напряженной. Высокопоставленный украинский чиновник заявил агентству о том, что Трамп оказывал давление на Украину, пытаясь склонить ее отказаться от части Донбасса.