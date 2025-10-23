İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    Rubio ABŞ-nin sülh naminə Rusiya rəsmiləri ilə görüşməyə hazır olduğunu deyib

    • 23 oktyabr, 2025
    • 06:34
    Rubio ABŞ-nin sülh naminə Rusiya rəsmiləri ilə görüşməyə hazır olduğunu deyib

    Vaşinqton administrasiyası Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həllinə töhfə verəcəyi təqdirdə, Rusiya rəsmiləri ilə görüşməyə hazırdır.

    "Report"un məlumatına görə, bunu ABŞ Dövlət katibi Marko Rubio jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    "Biz hələ də Rusiya tərəfi ilə görüşmək istəyirik", - deyə o vurğulayıb. "Rusiya xarici işlər naziri Sergey Lavrovla yaxşı telefon danışığım oldu. Biz bu əsasda işi davam etdirəcəyik", - dövlət katibi əlavə edib. "Əgər sülhə nail olmaq imkanı varsa, biz həmişə bu cür təmaslarda maraqlı olacağıq", - deyə Rubio bildirib.

    Рубио заявил о готовности США к встречам с российскими чиновниками ради мира

