Рубио заявил о готовности США к встречам с российскими чиновниками ради мира
Другие страны
- 23 октября, 2025
- 06:23
Вашингтонская администрация готова к встречам с российскими должностными лицами, если такие контакты будут способствовать урегулированию российско-украинского конфликта.
Как передает Report, об этом заявил журналистам госсекретарь США Марко Рубио.
"Мы по-прежнему хотим встретиться с российской стороной", - сказал он. "У меня был хороший телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. И мы продолжим работу на основе этого", - добавил госсекретарь. "Мы всегда будем заинтересованы в контактах, если есть возможность добиться мира", - подчеркнул Рубио.
