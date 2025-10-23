Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Рубио заявил о готовности США к встречам с российскими чиновниками ради мира

    • 23 октября, 2025
    • 06:23
    Вашингтонская администрация готова к встречам с российскими должностными лицами, если такие контакты будут способствовать урегулированию российско-украинского конфликта.

    Как передает Report, об этом заявил журналистам госсекретарь США Марко Рубио.

    "Мы по-прежнему хотим встретиться с российской стороной", - сказал он. "У меня был хороший телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. И мы продолжим работу на основе этого", - добавил госсекретарь. "Мы всегда будем заинтересованы в контактах, если есть возможность добиться мира", - подчеркнул Рубио.

