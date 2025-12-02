İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Polşa ABŞ-dən daha 32 "Abrams" tankı alıb

    Digər ölkələr
    • 02 dekabr, 2025
    • 03:59
    Polşa ABŞ-dən daha 32 Abrams tankı alıb

    Polşa ABŞ-dən 32 ədəd "M1A2 Abrams" tankının növbəti partiyasını alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin müdafiə nazirinin müavini Pavel Beyda "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "Ən müasir "Abrams" tanklarının dördüncü tədarükü. Hazırda Polşa limanlarından birinə 32 ədəd M1A2 tankı boşaldılır", - P.Beyda yazıb.

    Polşa 2022-ci ildə ABŞ ilə 250 ədəd modernləşdirilmiş "M1A2 Abrams" tankının 2025-2026-cı illərdə tədarükü barədə müqavilə imzalayıb.

    Polşa ABŞ "Abrams" tankı
