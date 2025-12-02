Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    В Польшу прибыла очередная партия из 32 танков Abrams в новейшей версии

    Другие страны
    • 02 декабря, 2025
    • 02:17
    Польша получила очередную партию из 32 американских танков M1A2 Abrams.

    Как передает Report, об этом сообщил замглавы Минобороны республики Павел Бейда в соцсети X.

    "Четвертая поставка самых современных танков Abrams. В настоящее время в одном из польских портов идет разгрузка 32 танков M1A2", - написал П. Бейда.

    В 2022 году Польша подписала соглашение с США о поставке 250 модернизированных танков M1A2 Abrams в 2025-2026 годах.

