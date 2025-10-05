Pentaqonda media işçiləri üçün qaydalar sərtləşdirilir
- 05 oktyabr, 2025
- 20:53
Sızmaların qarşısını almaq üçün ABŞ Müharibə Nazirliyi Pentaqonda media işçiləri üçün qaydaları sərtləşdirir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə müdafiə naziri Pit Heqset məlumat verib.
O əlavə edib ki, xüsusilə departament əməkdaşları ilə bağlı məlumat sızmasının qarşısını almaq üçün "bütün zəruri vasitələrdən" istifadə olunacaq:
"Biz Pentaqonda aydın qaydalar müəyyən edirik. Biz binanın ətrafında sadəcə heç kimin dolaşmasına icazə verməyəcəyik. Əvvəllər Pentaqonun siyasəti məhz belə idi: əgər Pentaqonun müxbiri olsaydın, nişansız və ya müşayiətçi olmadan binanın ətrafında gəzə, ofislərə girə və hər kəslə danışa bilərdin.
Biz Ağ Evdəki qaydalara oxşar qaydalar müəyyən edirik. Siz brifinq zonasında ola bilərsiniz, lakin binanın ətrafında hərəkət edirsinizsə, nişanınız olmalı və müşayiət olunmalıdır".