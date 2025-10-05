Пентагон ужесточил правила перемещения журналистов в здании

Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    05 октября, 2025
    Военное министерство США во избежание утечек ужесточает правила нахождения сотрудников СМИ в здании Пентагона.

    Как передает Report, об этом заявил глава министерства Пит Хегсет в интервью телеканалу Fox News.

    "Мы устанавливаем четкие правила в Пентагоне. Мы не позволим всем подряд бродить по зданию, раньше политика перемещения в Пентагоне была именно такой: если вы репортер в Пентагоне, то можно было ходить внутри здания без бейджа или сопровождения, заходить в офисы и говорить с кем угодно, - сказал он. - Мы устанавливаем правила, похожие на те, что применяются в Белом доме. Можно находиться в зоне для брифингов, но если вы перемещаетесь по зданию, то у вас должен быть бейдж и вас будут сопровождать".

    Хегсет добавил, что во избежание утечек информации будут применяться "все необходимые средства", в особенности в отношении служащих министерства.

    В апреле в администрации президента США Дональда Трампа произошло несколько крупных утечек в СМИ. Например, после серии скандалов в Пентагоне своих должностей лишились несколько высокопоставленных должностных лиц.

    Pentaqonda media işçiləri üçün qaydalar sərtləşdirilir

