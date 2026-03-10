Pentaqon rəhbəri: İran qonşularına ehtiyatsız zərbələr endirməklə böyük səhv etdi
Digər ölkələr
- 10 mart, 2026
- 16:43
İran hakimiyyəti qonşu ölkələrin ərazisinə ehtiyatsız zərbələr endirməklə böyük səhv etdi.
"Report"un məlumatına görə, bunu Pentaqon rəhbəri Pit Heqset Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsinin sədri Den Keyn ilə birgə mətbuat konfransında bildirib.
"İran qonşularına bu qədər sürətlə və ehtiyatsızlıqla hücum etməyə başlamaqla böyük səhv etdi", - o deyib.
Xəbər yenilənir
Son xəbərlər
17:29
Gəncənin 2040-cı ilədək inkişafına dair Baş planı təsdiqlənibDaxili siyasət
17:24
Azərbaycanın U-20 millisinə baş məşqçi təyinatı olubFutbol
17:19
Azərbaycan Dabaq Xəstəliklərinə Nəzarət üzrə Avropa Komissiyasına üzv seçilibSağlamlıq
17:16
Foto
Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin portfel şirkətlərinin ötənilki maliyyə nəticələri müzakirə olunubMaliyyə
17:12
Murat Şahin: "Azərbaycan Avropa çempionatının favoritlərindən biridir"Fərdi
17:12
Foto
Bir sıra media nümayəndələri üçün vörkşop keçirilibMedia
17:10
Türkiyə parlamentinin İranla bağlı xüsusi iclası keçirilirRegion
17:02
AYNA: Avtobus marşrutlarına onlayn bilet satışı 2 dəfə artıbİnfrastruktur
17:02