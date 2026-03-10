İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Pentaqon rəhbəri: İran qonşularına ehtiyatsız zərbələr endirməklə böyük səhv etdi

    Digər ölkələr
    • 10 mart, 2026
    • 16:43
    Pentaqon rəhbəri: İran qonşularına ehtiyatsız zərbələr endirməklə böyük səhv etdi

    İran hakimiyyəti qonşu ölkələrin ərazisinə ehtiyatsız zərbələr endirməklə böyük səhv etdi.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Pentaqon rəhbəri Pit Heqset Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsinin sədri Den Keyn ilə birgə mətbuat konfransında bildirib.

    "İran qonşularına bu qədər sürətlə və ehtiyatsızlıqla hücum etməyə başlamaqla böyük səhv etdi", - o deyib.

    Xəbər yenilənir

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Pentaqon rəhbəri Pit Heqset
    Глава Пентагона назвал большой ошибкой "безрассудные удары" Ирана по соседям

    Son xəbərlər

    17:29

    Gəncənin 2040-cı ilədək inkişafına dair Baş planı təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    17:24

    Azərbaycanın U-20 millisinə baş məşqçi təyinatı olub

    Futbol
    17:19

    Azərbaycan Dabaq Xəstəliklərinə Nəzarət üzrə Avropa Komissiyasına üzv seçilib

    Sağlamlıq
    17:16
    Foto

    Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin portfel şirkətlərinin ötənilki maliyyə nəticələri müzakirə olunub

    Maliyyə
    17:12

    Murat Şahin: "Azərbaycan Avropa çempionatının favoritlərindən biridir"

    Fərdi
    17:12
    Foto

    Bir sıra media nümayəndələri üçün vörkşop keçirilib

    Media
    17:10

    Türkiyə parlamentinin İranla bağlı xüsusi iclası keçirilir

    Region
    17:02

    AYNA: Avtobus marşrutlarına onlayn bilet satışı 2 dəfə artıb

    İnfrastruktur
    17:02

    Fəallar Parisdəki nüvə sammitində Makron və Qrossinin çıxışını pozmağa cəhd ediblər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti