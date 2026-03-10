Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Глава Пентагона назвал большой ошибкой "безрассудные удары" Ирана по соседям

    Другие страны
    • 10 марта, 2026
    • 16:40
    Власти Ирана совершили большую ошибку, нанося безрассудные удары по территории соседних стран.

    Как передает Report, об этом заявил министр войны США Пит Хегсет на совместной пресс-конференции с начальником Объединенного комитета начальников штабов Дэном Кейном.

    "Иран допустил большую ошибку, начав атаковать своих соседей так быстро и безрассудно", - сказал он.

    "Большой ошибкой Ирана стало то, что он сразу начал наносить удары по своим соседям, тем самым показав, кто они такие и как они действуют - неизбирательные удары и беспорядочные, рискованные действия с самого начала", - сказал он.

    Министр добавил: "Я не могу сказать, что мы обязательно ожидали именно такой реакции, но мы знали, что такая возможность существует. И я думаю, что это стало демонстрацией отчаяния того режима тогда и сейчас: они по-прежнему считают, что их выход - это еще больше оттолкнуть своих арабских партнеров".

    При этом Хегсет отметил, что арабские страны готовы действовать вместе с Вашингтоном.

    "Они предоставляют нам доступ, пространство и возможность пролётов в рамках нового партнерства, которое продолжает менять регион так же, как это произошло при президенте Дональде Трампе после заключения "Соглашений Авраама", - подчеркнул он.

