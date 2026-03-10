Глава Пентагона назвал большой ошибкой "безрассудные удары" Ирана по соседям

Власти Ирана совершили большую ошибку, нанося безрассудные удары по территории соседних стран.

Как передает Report, об этом заявил министр войны США Пит Хегсет на совместной пресс-конференции с начальником Объединенного комитета начальников штабов Дэном Кейном.

"Иран допустил большую ошибку, начав атаковать своих соседей так быстро и безрассудно", - сказал он.

"Большой ошибкой Ирана стало то, что он сразу начал наносить удары по своим соседям, тем самым показав, кто они такие и как они действуют - неизбирательные удары и беспорядочные, рискованные действия с самого начала", - сказал он.

Министр добавил: "Я не могу сказать, что мы обязательно ожидали именно такой реакции, но мы знали, что такая возможность существует. И я думаю, что это стало демонстрацией отчаяния того режима тогда и сейчас: они по-прежнему считают, что их выход - это еще больше оттолкнуть своих арабских партнеров".

При этом Хегсет отметил, что арабские страны готовы действовать вместе с Вашингтоном.

"Они предоставляют нам доступ, пространство и возможность пролётов в рамках нового партнерства, которое продолжает менять регион так же, как это произошло при президенте Дональде Трампе после заключения "Соглашений Авраама", - подчеркнул он.