Papua-Yeni Qvineyada 6,2 maqnitudalı zəlzələ olub

    Papua-Yeni Qvineyanın şərq hissəsində 6,2 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzinin məlumatında deyilir.

    Zəlzələnin episentri təxminən 27 min əhalisi olan Madanq şəhərindən 25 km şərqdə, ocağı isə 78 km dərinlikdə yerləşib.

    Xəsarət alanlar və dağıntılar haqqında məlumat daxil olmayıb. Sunami təhlükəsi elan edilməyib.

    В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 6,2

