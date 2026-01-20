В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 6,2

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано в восточной части Папуа-Новой Гвинеи.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

    Эпицентр располагался в 25 км к востоку от города Маданг с населением около 27 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 78 км.

    Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

    Лента новостей