В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 6,2
Другие страны
- 20 января, 2026
- 11:56
Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано в восточной части Папуа-Новой Гвинеи.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Эпицентр располагался в 25 км к востоку от города Маданг с населением около 27 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 78 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
