Pakistanda avtomobilə hücum nəticəsində 4 nəfər ölüb
- 02 dekabr, 2025
- 15:08
Pakistanda Miranşah şəhər komissarının köməkçisinin avtomobilinə hücum nəticəsində dörd nəfər, o cümlədən iki polis və komissar köməkçisi həlak olub.
"Report" "Dawn"a istinadən xəbər verir ki, hadisə bu gün Hayber-Pahtunhva əyalətinin Bannu rayonunda baş verib.
"Hücum qəfil olub. Hücum edənlər avtomobilə atəş açdıqdan sonra onu yandırıblar. Təhlükəsizlik qüvvələri və polis birgə əməliyyat keçirir. Ərazidə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib", - baş müfəttişin müavini Səcad Xan bildirib.
Komissar köməkçisinin katibi Bilal Sakib mətbuata deyib ki, hadisə səhər saat 10 radələrində baş verib. O əlavə edib ki, komissar köməkçisi məhkəməyə gedərkən pusquya düşüb.
Həlak olanlar arasında bir mülki şəxs də var, iki polis isə yaralanıb.
Hadisə ilə bağlı araşdırma davam edir.