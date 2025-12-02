İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Pakistanda avtomobilə hücum nəticəsində 4 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 02 dekabr, 2025
    • 15:08
    Pakistanda avtomobilə hücum nəticəsində 4 nəfər ölüb

    Pakistanda Miranşah şəhər komissarının köməkçisinin avtomobilinə hücum nəticəsində dörd nəfər, o cümlədən iki polis və komissar köməkçisi həlak olub.

    "Report" "Dawn"a istinadən xəbər verir ki, hadisə bu gün Hayber-Pahtunhva əyalətinin Bannu rayonunda baş verib.

    "Hücum qəfil olub. Hücum edənlər avtomobilə atəş açdıqdan sonra onu yandırıblar. Təhlükəsizlik qüvvələri və polis birgə əməliyyat keçirir. Ərazidə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib", - baş müfəttişin müavini Səcad Xan bildirib.

    Komissar köməkçisinin katibi Bilal Sakib mətbuata deyib ki, hadisə səhər saat 10 radələrində baş verib. O əlavə edib ki, komissar köməkçisi məhkəməyə gedərkən pusquya düşüb.

    Həlak olanlar arasında bir mülki şəxs də var, iki polis isə yaralanıb.

    Hadisə ilə bağlı araşdırma davam edir.

