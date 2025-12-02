Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    В Пакистане 4 человека погибли при нападении на служебный автомобиль

    Другие страны
    • 02 декабря, 2025
    • 14:59
    В Пакистане 4 человека погибли при нападении на служебный автомобиль

    В Пакистане четыре человека погибли, включая двоих полицейских и помощника комиссара города Мираншах, после нападения на его автомобиль.

    Как сообщает Report со ссылкой на Dawn, инцидент сегодня произошел в районе Банну провинции Хайбер-Пахтунхва.

    "Нападение было внезапным, и, открыв огонь по автомобилю, нападавшие потом подожгли его. Силы безопасности и полиция проводят совместную операцию. Безопасность в этом районе усилена", - сказал заместитель генерального инспектора данного района Саджад Хан.

    Секретарь помощника комиссара Билал Сакиб сообщил СМИ, что инцидент произошел около 10 утра. Он добавил, что на помощника комиссара напали из засады, когда тот направлялся в суд.

    Среди погибших также оказался гражданский, работавший в полях, а двое полицейских получили ранения.

    Расследование инцидента продолжается.

    Пакистан полицейские засада нападение Террористы жертвы
    Pakistanda avtomobilə hücum nəticəsində 4 nəfər ölüb
