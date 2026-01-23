Orban: Ukraynanın Aİ-yə üzvlüyünü növbəti 100 ildə dəstəkləməyəcəyik
Digər ölkələr
- 23 yanvar, 2026
- 15:13
Macarıstan Baş naziri Viktor Orban Davos İqtisadi Forumunda bildirib ki, Budapeşt bir əsr boyu Ukraynanın Avropa İttifaqına (Aİ) üzvlüyünü dəstəkləməyəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "RBK-Ukrayna" "Telex"ə istinadən məlumat yayıb.
Məlumat yenilənir...
Son xəbərlər
15:19
Foto
"Trendyol" və "PAŞA Holdinq"in təşəbbüsü ilə 12 mindən çox ağac əkilibBiznes
15:17
Azərbaycanda audiovizual media subyektlərinin sayı açıqlanıbMedia
15:14
AFFA-nın təşkil etdiyi liqalarda yeniliklər tətbiq olunacaqFutbol
15:13
Orban: Ukraynanın Aİ-yə üzvlüyünü növbəti 100 ildə dəstəkləməyəcəyikDigər ölkələr
15:07
Foto
Energetika naziri Masallıda vətəndaşları qəbul edibEnergetika
15:07
Per Mertezaker mövsümün sonunda "Arsenal"dakı vəzifəsindən ayrılacaqFutbol
15:01
Ukrayna, Polşa və Litva prezidentləri Vilnüsdə danışıqlar aparacaqlarDigər ölkələr
14:56
Fond: Azərbaycanda ötən il 4 300-dən çox ailə ipoteka krediti ilə ev alıbMaliyyə
14:49