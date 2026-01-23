İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Digər ölkələr
    • 23 yanvar, 2026
    • 15:13
    Orban: Ukraynanın Aİ-yə üzvlüyünü növbəti 100 ildə dəstəkləməyəcəyik
    Viktor Orban

    Macarıstan Baş naziri Viktor Orban Davos İqtisadi Forumunda bildirib ki, Budapeşt bir əsr boyu Ukraynanın Avropa İttifaqına (Aİ) üzvlüyünü dəstəkləməyəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "RBK-Ukrayna" "Telex"ə istinadən məlumat yayıb.

    Məlumat yenilənir...

