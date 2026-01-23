Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Орбан: Венгрия не поддержит вступление Украины в ЕС в ближайшие 100 лет

    Другие страны
    • 23 января, 2026
    • 15:06
    Орбан: Венгрия не поддержит вступление Украины в ЕС в ближайшие 100 лет

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что Будапешт не поддержит вступление Украины в ЕС на протяжении века.

    Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telex.

    Венгерский лидер в очередной раз подтвердил свою непоколебимую позицию относительно расширения Европейского Союза. Орбан подчеркнул, что не видит возможности для присоединения Украины к блоку в обозримом будущем.

    "Думаю, что в ближайшие 100 лет в Венгрии не будет парламента, который бы проголосовал за вступление украинцев в Европейский союз", - подчеркнул Орбан.

    Кроме блокирования евроинтеграции, венгерский премьер обвинил украинскую власть в попытках дестабилизировать его правительство. По мнению Орбана, Киев заинтересован в смене политического руководства Венгрии на более лояльное.

    "Мы не хотим, чтобы они вступали в ЕС. Надо признать, что Украина будет активными участниками венгерской избирательной кампании, потому что в их фундаментальных интересах смена правительства в Венгрии. Я не в восторге от этого, и мы будем бороться с этим", - добавил Орбан.

