İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Orban Macarıstanın qanunsuz miqrantlara görə cərimələri ödəməyə hazır olduğunu açıqlayıb

    Digər ölkələr
    • 23 noyabr, 2025
    • 01:03
    Orban Macarıstanın qanunsuz miqrantlara görə cərimələri ödəməyə hazır olduğunu açıqlayıb
    Viktor Orban

    Macarıstan qeyri-qanuni miqrantlara qarşı sıfır dözümlülük siyasətindən əl çəkmək və onları öz ərazisinə buraxmaqdansa, Avropa Komissiyasına gündəlik 1 milyon avro cərimə ödəməyə üstünlük verəcək.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Macarıstanın baş naziri Viktor Orban sosial şəbəkədə yazıb.

    O, xarici turistləri Milad bayramlarında Afrika, Yaxın Şərq və Cənubi Asiyadan miqrant axınından azad olan ölkəyə səfərə dəvət edib.

    "Qeyri-qanuni miqrantlara icazə vermədiyinə görə Brüsseldən gündəlik 1 milyon avro cərimə? Biz bunu ödəyəcəyik. Bizim və sizin təhlükəsizliyiniz üçün. Bu, qorxu içində yaşamaqdan daha yaxşıdır. Bu Milad, Macarıstana gəlin və Avropanı olduğu kimi yaşayın", - Orban qeyd edib.

    2024-cü ildə Aİ-nin Lüksemburqdakı Ədalət Məhkəməsi Avropa Komissiyasının təşəbbüsü ilə Macarıstanı Aİ-nin Miqrasiya Paktına əməl etmədiyinə görə 200 milyon avro məbləğində cərimələyib. Bu qərarın yerinə yetirilməsində gecikmənin hər günü üçün əlavə 1 milyon avro qiymətləndirilib. Bir il ərzində faizlər daxil olmaqla ümumi cərimə 500 milyon avronu keçib. Bu cərimə ümumi büdcədən və ixtisaslaşmış Aİ fondlarından Macarıstana borclu olan vəsaitdən tutula bilər.

    miqrant Viktor Orban Macarıstan
    Орбан заявил о готовности Венгрии выплачивать штраф из-за нелегальных мигрантов

    Son xəbərlər

    01:38

    Poqba 2023-cü ildən sonra ilk dəfə meydana çıxıb

    Futbol
    01:03

    Orban Macarıstanın qanunsuz miqrantlara görə cərimələri ödəməyə hazır olduğunu açıqlayıb

    Digər ölkələr
    00:43

    Qırğızıstanda kütləvi iğtişaşların hazırlanmasında şübhəli bilinən 10 nəfər saxlanılıb

    Digər ölkələr
    00:33

    Türkiyənin COP31-ə ev sahibliyi edəcəyi təsdiqlənib

    Region
    00:08

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Kurqanlardan çıxan sirlər - bu zirehləri kim geyinirdi?

    Digər
    23:53
    Video

    Tovuzda avtomobil su kanalına düşüb

    Hadisə
    23:52

    Makron Rusiyanın iştirakı ilə G8 formatına qayıtmaq təklifini rədd edib

    Digər ölkələr
    23:49

    Mingəçevirdə 17 yaşlı gənci qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən yeniyetmə saxlanılıb

    Hadisə
    23:43

    Çikaqoda atışma nəticəsində yeniyetmə həlak olub, səkkiz nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti