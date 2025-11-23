Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Орбан заявил о готовности Венгрии выплачивать штраф из-за нелегальных мигрантов

    Другие страны
    • 23 ноября, 2025
    • 00:22
    Орбан заявил о готовности Венгрии выплачивать штраф из-за нелегальных мигрантов

    Венгрия лучше согласится выплачивать Еврокомиссии штраф в €1 млн в день, чем откажется от политики нулевой терпимости к нелегальным мигрантам и начнет пускать их на свою территорию.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х написал венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Он пригласил иностранных туристов посетить в рождественские каникулы страну, свободную от наплыва мигрантов из Африки, Ближнего Востока и Южной Азии.

    "Брюссельский штраф в размере 1 млн евро в день за то, что мы не пускаем нелегальных мигрантов? Мы заплатим его. Ради нашей и вашей безопасности. Это лучше, чем жить в страхе. В это Рождество познакомьтесь в Венгрии с такой Европой, какой она должна быть", - отметил Орбан.

    В 2024 году Суд ЕС в Люксембурге по инициативе Еврокомиссии наложил на Венгрию штраф в размере €200 млн, поскольку она отказалась следовать общеевропейскому миграционному пакту. За каждый день просрочки выполнения этого решения дополнительно начисляется по €1 млн. За один год общая сумма штрафа с процентами превысила €500 млн. Она может быть вычтена из средств, причитающихся Венгрии из общего бюджета и специализированных фондов Евросоюза.

    Правительство Венгрии оспорило это решение также в судебном порядке. При этом власти заявляли, что не намерены выплачивать ни основную сумму штрафа, ни проценты по нему и не собираются подчиняться миграционным правилам ЕС.

    Венгрия Виктор Орбан нелегальные мигранты

