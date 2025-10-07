İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    • 07 oktyabr, 2025
    • 19:16
    Orban: Macarıstan və Türk Dövlətləri sülhə sadiq olduqlarını bir daha təsdiq etdilər

    Macarıstanın Baş naziri Vikror Orban Qəbələdə keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Dövlət Başçıları Şurasının 12-ci Zirvə Görüşü ilə bağlı paylaşım edib.

    "Report" xəbər verir ki, paylaşımda bildirilib:

    "TDT-nin 12-ci Zirvə toplantısında Macarıstan və Türk Dövlətləri sülhə sadiq olduqlarını bir daha təsdiq etdilər. Aİ Ukrayna cəbhəsində müharibə apararkən, biz dialoq və davamlı sülh üçün birlikdəyik".

    Орбан: Венгрия и тюркские государства вновь подтвердили свою приверженность миру

