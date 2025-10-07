Orban: Macarıstan və Türk Dövlətləri sülhə sadiq olduqlarını bir daha təsdiq etdilər
Digər ölkələr
- 07 oktyabr, 2025
- 19:16
Macarıstanın Baş naziri Vikror Orban Qəbələdə keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Dövlət Başçıları Şurasının 12-ci Zirvə Görüşü ilə bağlı paylaşım edib.
"Report" xəbər verir ki, paylaşımda bildirilib:
"TDT-nin 12-ci Zirvə toplantısında Macarıstan və Türk Dövlətləri sülhə sadiq olduqlarını bir daha təsdiq etdilər. Aİ Ukrayna cəbhəsində müharibə apararkən, biz dialoq və davamlı sülh üçün birlikdəyik".
