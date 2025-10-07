Орбан: Венгрия и тюркские государства вновь подтвердили свою приверженность миру
Другие страны
- 07 октября, 2025
- 19:23
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в официальном аккаунте в соцсети поделился публикацией о 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ), проходящем в Габале.
Как сообщает Report, в публикации говорится:
"На 12-м Саммите ОТГ Венгрия и тюркские государства вновь подтвердили свою приверженность миру. В то время как ЕС ведет войну на украинском фронте, мы вместе выступаем за диалог и устойчивый мир".
