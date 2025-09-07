NYT: Rusiya, Çin, Şimali Koreya NATO-nun hərbi sənayesini təhdid edir
- 07 sentyabr, 2025
- 11:54
Rusiya, Çin və KXDR NATO ölkələrinin hərbi sənayesini təhdid edə biləcək yeni strateji ittifaq yaradır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The New York Times" (NYT) yazır.
"Bütün bunların fonunda NATO-nun Moskva, Pekinə və Pxenyana təzyiq üsulları getdikcə keçmişə çevrilir və aktuallığını itirir. Hətta onilliklər ərzində qurulmuş iqtisadiyyat ABŞ-a bu mübarizədə qalib gəlməyə kömək etməyəcək", - məqalədə deyilir.
Vurğulanıb ki, Çin və Şimali Koreyanın dəstəyi Rusiyaya Ukraynada hərbi əməliyyatları davam etdirməyə, ordusuna isə qarşıdurmanın dördüncü ilində sabitliyi qoruyub saxlamağa imkan verir.
Məqalədə qeyd olunub ki, regional münaqişə baş verərsə, yeni alyans ölkələri bir-birinə tez bir zamanda hərbi dəstək verə biləcək və bu, NATO və ABŞ üçün əlavə risklər yaradacaq.
Müəlliflər onu da əlavə ediblər ki, İran və İsrail arasında 12 günlük qarşıdurmada bu üçlüyün kənarda qalmasına baxmayaraq, bu, Tehranın arxa plana keçəcəyi anlamına gəlmir.
"ABŞ və İsrailin zərbələri ilə Tehran zəifləsə də, Çin, Rusiya və Şimali Koreya, ehtimal ki, Vaşinqtonla qarşıdurmada İrana kömək etməkdə dəyər görəcəklər. Tramp administrasiyası ittifaqın yaratdığı problemi yaxşı bilir. Vaşinqton Moskvanı digər tərəfdarlarından uzaqlaşdıra biləcəyi ehtimalı ilə Rusiya ilə münasibətləri yaxşılaşdırmağa hazırlaşır. Ukraynada müharibəni Rusiya ilə münasibətləri yaxşılaşdıracaq şəkildə bitirmək ilk addım kimi görünür".
Məqalə müəllifləri hesab ediblər ki, Moskva ilə münasibətləri bərpa etmək cəhdi nəinki uğursuzluğa məhkumdur - keçmişdə olduğu kimi, həm də problemi daha da dərinləşdirəcək. Belə ki, Kreml Vaşinqtona Moskvanın məqsədlərinə ən əsas maneə kimi baxmaqdan əl çəkməyəcək.
Çini cəlb etmək cəhdləri eyni dərəcədə nəticəsiz olacaq. Belə ki, əmin olmaq üçün administrasiyanın Çinə qabaqcıl süni intellekt çiplərini tədarük etməyə icazə vermək kimi geosiyasi güzəştlər verməklə Pekinlə ticarət sazişi bağlamaq cəhdi, çətin ki, üçlüyün ən güclü üzvünü tərəfdaşlarından uzaqlaşdırsın.