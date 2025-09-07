NYT: Россия, Китай и КНДР угрожают военной промышленности НАТО

Россия, Китай и КНДР формируют новый стратегический альянс, который может поставить под угрозу военную промышленность стран НАТО.

Как передает Report, об этом пишет издание The New York Times (NYT).

На этом фоне методики давления НАТО на Москву, Пекин и Пхеньян постепенно уходят в прошлое и теряют свою актуальность.

"Даже выстроенная десятилетиями экономика не поможет США выиграть эту схватку", - говорится в материале.

Поддержка со стороны КНР и КНДР, уточняется в статье, позволяет России продолжать боевые действия в Украине, а Вооруженным силам РФ - сохранять устойчивость на четвертый год противостояния. В случае регионального конфликта страны нового альянса смогут быстро оказать друг другу военную поддержку, что создаст дополнительные риски для НАТО и США, отмечается в статье.

Также авторы отмечают, что несмотря на то, что в 12-дневном противостоянии Ирана и Израиля данная трофка оставалась в стороне, это не говорит о том, что Иран отойдет на второй план. Хотя он был ослаблен ударами США и Израиля, Китай, Россия и Северная Корея, вероятно, увидят ценность в помощи Ирану для его противостояния США. Администрация Трампа хорошо осознает вызов, который представляет союз РФ, КНР и КНДР, окрещенный западными таблоидами "осью потрясений".

Вашингтон настроен на улучшение отношений с Россией, исходя из предположения, что таким образом она может отдалить Москву от других ее сторонников. Окончание войны в Украине таким образом, которое позволил бы улучшить отношения с Россией, кажется их первым шагом. Но еще одна попытка перезагрузить отношения с Москвой не только обречена на провал - как это было раньше - но и усугубит проблему, считают авторы статьи.

Кремль не откажется от своего взгляда на Вашингтон как на ключевое препятствие для целей Москвы. Усилия по привлечению Китая, вероятно, будут столь же тщетными. Безусловно, попытка администрации заключить торговую сделку с Пекином путем раздачи геополитических уступок, например, разрешения на поставку передовых чипов ИИ в Китай, вряд ли приведет к отдалению самого мощного члена оси от его партнеров.

В то же время американская экономика является крупнейшей и наиболее привлекательной в мире. Ее система альянсов по-прежнему не имеет себе равных, ее сеть зарубежных баз не имеет аналогов, а ее военная мощь огромна. Американские ценности - демократия, основные права и достоинство, возможности и равенство - являются высшей силой. Америка, если она выберет это, может поддерживать глобальный порядок, который намного превосходит все, что может предложить ось. Вопрос в том, выберет ли администрация Трампа этот путь.