Haqqımızda

Nazirlər Kabineti: Yaponiya hökuməti Alyaska sammitini diqqətlə izləyir

Nazirlər Kabineti: Yaponiya hökuməti Alyaska sammitini diqqətlə izləyir Yaponiya hökuməti avqustun 15-də Alyaskada keçirilməsi planlaşdırılan Rusiya-Amerika sammitini diqqətlə izləyir.
Digər ölkələr
15 avqust 2025 08:50
Nazirlər Kabineti: Yaponiya hökuməti Alyaska sammitini diqqətlə izləyir

Yaponiya hökuməti avqustun 15-də Alyaskada keçirilməsi planlaşdırılan Rusiya-Amerika sammitini diqqətlə izləyir.

“Report” xəbər verir ki, bunu Nazirlər Kabinetinin baş katibi Yoşimasa Hayaşi növbəti mətbuat konfransında deyib.

“Ölkəmiz bu görüşü diqqətlə izləyir”, - deyən Yoşimasa Hayaşi qeyd edib ki, ABŞ və Rusiya liderləri arasında Ukraynada münaqişə başlayandan bəri bu ilk görüş mühüm beynəlxalq məsələlərə böyük təsir göstərəcək.

Yaponiya hökumətinin baş katibi Tokionun ABŞ prezidenti Donald Trampın Ukraynadakı yanğına son qoymağa yönəlmiş təşəbbüslərini alqışladığını, Rusiyanın qarşıdakı danışıqlarda müsbət yanaşmaya ümid etdiyini bildirib.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun

Ən çox oxunan xəbərlər

Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
8 avqust 2025 12:19
Sabah Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə pensiyaların ödənilməsi nəzərdə tutulub
Sabah Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə pensiyaların ödənilməsi nəzərdə tutulub
11 avqust 2025 10:35
Azərbaycan Taekvondo Federasiyasında yeni təyinat olub
Azərbaycan Taekvondo Federasiyasında yeni təyinat olub
11 avqust 2025 15:16
İmişlidə yeni təyinat reallaşıb
"İmişli"də yeni təyinat reallaşıb
11 avqust 2025 12:10
Sumqayıtda bəzi evləri və ağacları qurd basıb, şəhərdə dezinfeksiya işləri aparılır - RƏSMİ
Sumqayıtda bəzi evləri və ağacları qurd basıb, şəhərdə dezinfeksiya işləri aparılır - RƏSMİ
13 avqust 2025 13:58
Yağıntılı hava ilə bağlı sürücülərə müraciət edilib
Yağıntılı hava ilə bağlı sürücülərə müraciət edilib
13 avqust 2025 09:31
Bakıda və rayonlarda leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
Bakıda və rayonlarda leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
11 avqust 2025 17:23
“Akademik Tofiq İsmayılov” dalğıc gəmisi əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarılıb
“Akademik Tofiq İsmayılov” dalğıc gəmisi əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarılıb
8 avqust 2025 10:40
Xüsusi icra məmurları haqqında qanun təsdiqlənib
"Xüsusi icra məmurları haqqında" qanun təsdiqlənib
13 avqust 2025 12:33
Kolleclərə qəbulun nəticələri açıqlanıb
Kolleclərə qəbulun nəticələri açıqlanıb
8 avqust 2025 15:56

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi