Nazir: "Yaponiyanın Fələstini tanıması zaman məsələsidir"
Digər ölkələr
- 23 sentyabr, 2025
- 07:47
"Yaponiyanın Fələstini tanıması zaman məsələsidir".
"Report" xəbər verir ki, bunu Yaponiyanın xarici işlər naziri Takeşi İvaya Fələstin-İsrail münaqişəsinin həllinə dair yüksək səviyyəli beynəlxalq konfransda çıxışı zamanı deyib.
"Ölkəm üçün Fələstinin tanınması "əgər" yox, "nə vaxt" məsələsidir", - deyən nazir bildirib ki, Yaponiya hər zaman iki xalq üçün iki dövlət anlayışının ardıcıl tərəfdarıdır.
Yaponiyanın xarici siyasət idarəsinin rəhbəri İsrailin Qəzza zolağında birtərəfli hərəkətlərini pisləyib, eyni zamanda Fələstinin radikal HƏMAS hərəkatını tənqid edərək, ondan bütün girovları dərhal azad etməyi tələb edib.
