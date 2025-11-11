İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    NATO Baş katibi təyyarə qəzası ilə bağlı Türkiyəyə başsağlığı verib

    Digər ölkələr
    • 11 noyabr, 2025
    • 23:28
    NATO Baş katibi təyyarə qəzası ilə bağlı Türkiyəyə başsağlığı verib

    NATO Baş katibi Mark Rütte Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus hərbi yük təyyarəsinin Gürcüstan ərazisində qəzaya uğraması ilə bağlı Türkiyəyə başsağlığı verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Alyansın "X" hesabında paylaşım edilib.

    "Müttəfiqimiz Türkiyəyə və bu gün baş verən faciəli qəzada həlak olanların hamısının yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı veririk. Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin nümayəndələrinə, xüsusilə də Alyansdakı bütün hərbi geyimli kişilərimizə və qadınlarımıza- hər gün təhlükəsizliyimizi təmin etmək üçün etdiklərinə görə dərin minnətdarlığımızı bildiririk", - paylaşımda qeyd olunub.

    Qeyd edək ki, Gürcüstanda qəzaya uğrayan Türkiyə Silahlı Qüvvələrinə məxsus C-130 təyyarəsinin göyərtəsində 20 hərbçi olub.

    NATO Türkiyə başsağlığı Mark Rütte
    Генсек НАТО выразил соболезнования Турции в связи с авиакатастрофой

    Son xəbərlər

    23:43

    Türkiyə PA: Hərbi yük təyyarəsinin Gürcüstanda qəzaya uğramasının səbəbləri həssaslıqla araşdırılır

    Region
    23:42
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: 120 il əvvəl ləğv edilib xarabalığa çevrilən kənd

    Region
    23:28

    NATO Baş katibi təyyarə qəzası ilə bağlı Türkiyəyə başsağlığı verib

    Digər ölkələr
    23:12

    Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədr müavini vəfat edib

    Media
    23:10

    KİV: Qəzaya uğrayan Türkiyə hərbi təyyarəsinin bütün ekipaj üzvü həlak olub

    Region
    23:09

    "Hizbullah"ın baş katibi: Biz silahlarımızı yerə qoymayacağıq və döyüşdən əl çəkməyəcəyik

    Digər ölkələr
    22:52

    Mədəniyyət Nazirliyi bəzi media resurslarında yayılan saxta məlumatlara aydınlıq gətirib - YENİLƏNİB

    Mədəniyyət siyasəti
    22:49

    Yaşar Gülər azərbaycanlı və gürcüstanlı həmkarı ilə təyyarə qəzasını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    22:40

    "Google" Almaniyadakı layihələrə 5,5 milyard avro sərmayə qoyacaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti