Генсек НАТО выразил соболезнования Турции в связи с авиакатастрофой
Другие страны
- 11 ноября, 2025
- 23:32
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил соболезнования Турции в связи с крушением ее военно-транспортного самолета на территории Грузии.
Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении на странице Альянса в соцсети Х.
"Сильно скорбим и соболезнуем нашему союзнику Турции и близким всех погибших в сегодняшней трагической катастрофе. Выражаем глубокую благодарность представителям Вооруженных сил Турции, особенно всем нашим военнослужащим мужчинам и женщинам в Альянсе, за то, что их ежедневный труд в обеспечении нашей безопасности", - следует из публикации.
Отметим, что днем 11 ноября самолет C-130, направлявшийся в Турцию из Азербайджана, потерпел крушение на территории Грузии. На его борту находились 20 военнослужащих.
Последние новости
00:00
В Азербайджане отмечается День КонституцииВнутренняя политика
00:00
Бурханеттин Дуран: Ведется тщательное расследование причины крушения самолета в ГрузииВ регионе
23:46
Трамп: США заказали партию стратегических бомбардировщиков B-2Другие страны
23:32
Генсек НАТО выразил соболезнования Турции в связи с авиакатастрофойДругие страны
23:26
Правительство Украины лишило полномочий наблюдательный совет "Энергоатома"Другие страны
23:03
Минкультуры Азербайджана опровергло ложные и искаженные сведения о своей деятельности в соцсетях - ОБНОВЛЕНОKультурная политика
22:58
Яшар Гюлер обсудил крушение самолета со своими коллегами из Азербайджана и ГрузииВнешняя политика
22:51
СМИ: Все находившиеся на борту потерпевшего крушение в Грузии турецкого самолета погиблиВ регионе
22:43