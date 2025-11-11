Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Генсек НАТО выразил соболезнования Турции в связи с авиакатастрофой

    Другие страны
    • 11 ноября, 2025
    • 23:32
    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил соболезнования Турции в связи с крушением ее военно-транспортного самолета на территории Грузии.

    Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении на странице Альянса в соцсети Х.

    "Сильно скорбим и соболезнуем нашему союзнику Турции и близким всех погибших в сегодняшней трагической катастрофе. Выражаем глубокую благодарность представителям Вооруженных сил Турции, особенно всем нашим военнослужащим мужчинам и женщинам в Альянсе, за то, что их ежедневный труд в обеспечении нашей безопасности", - следует из публикации.

    Отметим, что днем 11 ноября самолет C-130, направлявшийся в Турцию из Азербайджана, потерпел крушение на территории Грузии. На его борту находились 20 военнослужащих.

