Генсек НАТО выразил соболезнования Турции в связи с авиакатастрофой

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил соболезнования Турции в связи с крушением ее военно-транспортного самолета на территории Грузии.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении на странице Альянса в соцсети Х.

"Сильно скорбим и соболезнуем нашему союзнику Турции и близким всех погибших в сегодняшней трагической катастрофе. Выражаем глубокую благодарность представителям Вооруженных сил Турции, особенно всем нашим военнослужащим мужчинам и женщинам в Альянсе, за то, что их ежедневный труд в обеспечении нашей безопасности", - следует из публикации.

Отметим, что днем 11 ноября самолет C-130, направлявшийся в Турцию из Азербайджана, потерпел крушение на территории Грузии. На его борту находились 20 военнослужащих.