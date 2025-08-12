Haqqımızda

Monteneqroda meşə yanğınları səbəbindən Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclası çağırıla bilər

Monteneqroda meşə yanğınları səbəbindən Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclası çağırıla bilər Monteneqro parlamentinin sədri Andriya Mandiç meşə yanğınları ilə əlaqədar Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclasının çağırılması üçün respublika prezidentinə və baş nazirinə müraciət edib.
Digər ölkələr
12 avqust 2025 15:09
Monteneqroda meşə yanğınları səbəbindən Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclası çağırıla bilər

Monteneqro parlamentinin sədri Andriya Mandiç meşə yanğınları ilə əlaqədar Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclasının çağırılması üçün ölkə prezidentinə və baş nazirinə müraciət edib.

“Report” TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Mandiç “X” hesabında yazıb.

Onun sözlərinə görə, Təhlükəsizlik Şurasının iclasının çağırılması "insanların həyatının, infrastrukturun, əmlakın və təbii ehtiyatların qorunması üçün təcili tədbirlərin" təsdiqlənməsi üçün zəruridir.

Monteneqroda bir neçə böyük meşə yanğını qeydə alınıb. Ölkənin ən böyük şəhərləri olan Podqoritsa və Nikşiçdə, eləcə də bir sıra sahilyanı bölgələrdə vəziyyət ağırdır.

Ötən gün Serbiya Monteneqroya təcili yardım qismində 5 ton yükgötürmə qabiliyyəti olan helikopter göndərib.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Montenegro calls for emergency security council meeting amid forest fires
Rus versiyası В Черногории из-за лесных пожаров инициировали созыв срочного заседания Совбеза

Ən çox oxunan xəbərlər

Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
8 avqust 2025 12:19
Azərbaycanda evə telefon çəkdirmək 30 manata başa gələcək
Azərbaycanda evə telefon çəkdirmək 30 manata başa gələcək
6 avqust 2025 17:07
UEFA Çempionlar Liqası: Feyenoord - Fənərbağça matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
UEFA Çempionlar Liqası: "Feyenoord" - "Fənərbağça" matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
6 avqust 2025 18:53
Samuxda ehtiyatsızlıqdan yanıq xəsarətləri alan qadın ölüb
Samuxda ehtiyatsızlıqdan yanıq xəsarətləri alan qadın ölüb
6 avqust 2025 10:31
Balakəndə xüsusi əməliyyat: dağda narkotik becərən silahlı dəstə ifşa olunaraq həbs edilib
FotoBalakəndə xüsusi əməliyyat: dağda narkotik becərən silahlı dəstə ifşa olunaraq həbs edilib
7 avqust 2025 08:55
Bozumbayev: AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı yekun hesabat bir neçə aydan sonra hazır olacaq
Bozumbayev: AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı yekun hesabat bir neçə aydan sonra hazır olacaq
7 avqust 2025 10:55
Sabah Bakıda 40, rayonlarda 41 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ
Sabah Bakıda 40, rayonlarda 41 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ
6 avqust 2025 12:25
“Akademik Tofiq İsmayılov” dalğıc gəmisi əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarılıb
“Akademik Tofiq İsmayılov” dalğıc gəmisi əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarılıb
8 avqust 2025 10:40
DYP: Bəzi sürücülərin avtomobildə hərəkətdə olan zaman əlini pəncərədən çölə çıxarması qəza riskini artırır
DYP: Bəzi sürücülərin avtomobildə hərəkətdə olan zaman əlini pəncərədən çölə çıxarması qəza riskini artırır
8 avqust 2025 13:14
Bakıda və rayonlarda leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
Bakıda və rayonlarda leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
11 avqust 2025 17:23

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi