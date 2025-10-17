Monqolustanın Baş naziri istefa verib
Digər ölkələr
- 17 oktyabr, 2025
- 09:21
Monqolustanın Baş naziri Qombojavın Zandanşatar istefa verib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Çin Mərkəzi Televiziyası məlumat yayıb.
O, bu il iyunun 13-də Baş nazir təyin edilmişdi.
