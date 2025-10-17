Monqolustanın Baş naziri istefa verib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    • 17 oktyabr, 2025
    • 09:21
    Monqolustanın Baş naziri Qombojavın Zandanşatar istefa verib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Çin Mərkəzi Televiziyası məlumat yayıb.

    O, bu il iyunun 13-də Baş nazir təyin edilmişdi.

    Премьер Монголии ушел в отставку
    Mongolian prime minister resigns after four months

