    Misirin şimalında qatar qəzaya uğrayıb, üç nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 30 avqust, 2025
    • 20:58
    Misirin şimalında qatar qəzaya uğrayıb, üç nəfər ölüb

    Misirin şimalındakı Matrux əyalətində sərnişin qatarının bir neçə vaqonu relsdən çıxıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Səhiyyə Nazirliyi feysbukda məlumat yayıb.

    Hadisə nəticəsində üç nəfər ölüb, 54 nəfər yaralanıb.

    Nəqliyyat naziri Kamel əl-Vəzir hadisənin səbəblərini araşdırmaq və günahkarların maksimum dərəcədə cəzalandırılması məqsədilə hər şeyi etmək üçün komissiyanın yaradılmasına göstəriş verib.

    Misir   dəmir yolu  
    В железнодорожной аварии на севере Египта погибли три человека

    Son xəbərlər

    21:43

    Azərbaycanın müdafiə naziri Türkiyədə hərbi məktəblərin buraxılış mərasimlərində iştirak edib

    Hərbi
    21:37

    İsrailin hücumu nəticəsində Husi hökumətinin üzvləri ölüb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    21:36

    Tramp Rusiya, ABŞ və Ukrayna sammitinin baş tutacağına əmindir

    Digər ölkələr
    21:32

    Cəlilabadda 46 yaşlı kişi bıçaqlanıb

    Hadisə
    21:29

    İtkin düşən gəncin anası: Biz ailə olaraq soyadımızı oğlumuzun adı ilə dəyişmişik

    Xarici siyasət
    21:21
    Foto

    Naxçıvanda kikboks üzrə döyüş gecəsi keçiriləcək

    Fərdi
    21:17
    Foto

    Fəridə Cabbarova: Bunlar bizim sevdiklərimizin yeganə xatirəsidir

    Xarici siyasət
    21:06

    Tom Barrak: ABŞ-nin Suriyada hakimiyyəti dəyişmək fikri yoxdur

    Dünya
    21:04
    Foto
    Video

    "AnewZ" Orta Dəhliz və "Kəmər və Yol" təşəbbüsü haqqında filmi təqdim edib

    Media
