Misirin şimalında qatar qəzaya uğrayıb, üç nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 30 avqust, 2025
- 20:58
Misirin şimalındakı Matrux əyalətində sərnişin qatarının bir neçə vaqonu relsdən çıxıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Səhiyyə Nazirliyi feysbukda məlumat yayıb.
Hadisə nəticəsində üç nəfər ölüb, 54 nəfər yaralanıb.
Nəqliyyat naziri Kamel əl-Vəzir hadisənin səbəblərini araşdırmaq və günahkarların maksimum dərəcədə cəzalandırılması məqsədilə hər şeyi etmək üçün komissiyanın yaradılmasına göstəriş verib.
