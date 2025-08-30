В железнодорожной аварии на севере Египта погибли три человека

    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Железная дорога Баку-Агдам российско-украинская война

    Несколько вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в провинции Матрух на севере Египта, в результате инцидента погибли три человека, еще 54 получили травмы различной степени тяжести.

    Как передает Report, об этом в Facebook сообщил Минздрав страны.

    "Несколько вагонов поезда, следовавшего из Александрии в город Мерса-Матрух, перевернулись и сошли с рельсов в провинции Матрух. В результате аварии погибли три человека, еще 54 пострадали", - говорится в пресс-релизе ведомства.

    На место происшествия уже выехал вице-премьер по вопросам промышленности и министр транспорта арабской республики Камель аль-Вазир, сообщил телеканал Sada el-Balad. Министр также поручил сформировать комитет для расследования причин произошедшего и сделать все, чтобы виновные понесли максимальное возможное наказание.

