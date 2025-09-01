Misirin Baş naziri: İsrail Qəzza ilə bağlı son təklifi qəbul etməlidir
- 01 sentyabr, 2025
- 21:05
İsrail Qəzza zolağında mövcud atəşkəs təklifini qəbul etməli və hərbi əməliyyatlara daimi son qoymaq üçün danışıqlara keçməlidir.
"Report" "Al-Youm as-Sabia" portalına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Misirin Baş naziri Mustafa Madbuli Tiencin şəhərində keçirilən ŞƏT+ ölkələrinin geniş iclasında çıxışı zamanı bildirib.
"İsrailin son atəşkəs təklifini qəbul etməsi, ərəb və islam ölkələrinin təsdiq etdiyi plana uyğun olaraq müharibənin dayandırılması və Qəzza sektorunun yenidən qurulması üzrə danışıqlara keçməsi lazımdır", - o deyib.
Madbuli, həmçinin qeyd edib ki, Qahirə Fələstin-İsrail münaqişəsinin ədalətli və hərtərəfli həllinə nail olmağın yeganə yolunun 1967-ci il sərhədləri daxilində vahid Fələstin dövlətinin yaradılması olduğunu düşünür.
Xatırladaq ki, martda İsrail ordusu bu ilin yanvarında yaradılmış atəşkəs rejimini pozaraq anklavda hərbi əməliyyatları bərpa edib. Qətər, Misir və ABŞ-nin vasitəçiliyi ilə keçirilən danışıqların bir neçə raundu zamanı münaqişə tərəfləri yeni sazişin şərtlərini müəyyən edə bilməyiblər. Avqustun 8-də İsrailin hərbi-siyasi kabineti Qəzza şəhərinin bütün ərazisini nəzarətə götürmək və Fələstin anklavında əməliyyatı genişləndirmək planını təsdiqləyib.