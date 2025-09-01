    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    Misirin Baş naziri: İsrail Qəzza ilə bağlı son təklifi qəbul etməlidir

    Digər ölkələr
    • 01 sentyabr, 2025
    • 21:05
    Misirin Baş naziri: İsrail Qəzza ilə bağlı son təklifi qəbul etməlidir

    İsrail Qəzza zolağında mövcud atəşkəs təklifini qəbul etməli və hərbi əməliyyatlara daimi son qoymaq üçün danışıqlara keçməlidir.

    "Report" "Al-Youm as-Sabia" portalına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Misirin Baş naziri Mustafa Madbuli Tiencin şəhərində keçirilən ŞƏT+ ölkələrinin geniş iclasında çıxışı zamanı bildirib.

    "İsrailin son atəşkəs təklifini qəbul etməsi, ərəb və islam ölkələrinin təsdiq etdiyi plana uyğun olaraq müharibənin dayandırılması və Qəzza sektorunun yenidən qurulması üzrə danışıqlara keçməsi lazımdır", - o deyib.

    Madbuli, həmçinin qeyd edib ki, Qahirə Fələstin-İsrail münaqişəsinin ədalətli və hərtərəfli həllinə nail olmağın yeganə yolunun 1967-ci il sərhədləri daxilində vahid Fələstin dövlətinin yaradılması olduğunu düşünür.

    Xatırladaq ki, martda İsrail ordusu bu ilin yanvarında yaradılmış atəşkəs rejimini pozaraq anklavda hərbi əməliyyatları bərpa edib. Qətər, Misir və ABŞ-nin vasitəçiliyi ilə keçirilən danışıqların bir neçə raundu zamanı münaqişə tərəfləri yeni sazişin şərtlərini müəyyən edə bilməyiblər. Avqustun 8-də İsrailin hərbi-siyasi kabineti Qəzza şəhərinin bütün ərazisini nəzarətə götürmək və Fələstin anklavında əməliyyatı genişləndirmək planını təsdiqləyib.

    Rus Versiası Rus Versiası
    Премьер Египта: Израиль обязан принять последнее предложение по Газе

    Son xəbərlər

    22:23

    A Seriyası klubu "Milan"ın yarımmüdafiəçisini icarəyə götürüb

    Futbol
    22:16

    Türkiyənin üç vilayətində meşə yanır

    Region
    21:57

    Lənkəranda avtomobil velosipedçini vuraraq öldürüb

    Hadisə
    21:46

    "İmişli" klubunun rəhbərliyi və futbolçuları azarkeşlərlə görüşəcək

    Futbol
    21:43

    Slovakiyanın Baş naziri Zelenski ilə görüşəcək

    Digər ölkələr
    21:39

    Səfir: Pakistan-Azərbaycan qardaşlığı arasında heç nə ola bilməz

    Xarici siyasət
    21:25

    Kobaxidze: QHT-lər dövlət əleyhinə fəaliyyət göstəriblər, hər kəs istintaqla əməkdaşlıq etməlidir

    Region
    21:17

    Kaya Kallas İranı AEBA ilə tam əməkdaşlığa çağırır

    Digər ölkələr
    21:05

    Misirin Baş naziri: İsrail Qəzza ilə bağlı son təklifi qəbul etməlidir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti