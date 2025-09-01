Премьер Египта: Израиль обязан принять последнее предложение по Газе

Израиль должен принять текущее предложение о прекращении огня в секторе Газа и перейти к переговорам об окончательной остановке боевых действий.

Как передает Report со ссылкой на портал Al-Youm as-Sabia, об этом заявил премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, выступая на расширенном заседании ШОС+ в Тяньцзине.

"Необходимо, чтобы Израиль принял последнее предложение о прекращении огня и перешел к переговорам об окончании войны и о реконструкции Газы в соответствии с планом, одобренным арабскими и исламскими странами", - подчеркнул египетский премьер.

Мадбули также отметил, что, по мнению Каира, "единственный способ достичь справедливого и всеобъемлющего решения палестино-израильского конфликта - это создать единое государство Палестина в границах 1967 года".

Напомним, что в марте израильская армия возобновила боевые действия в анклаве, прервав установленный в январе этого года режим прекращения огня. В ходе нескольких раундов переговоров при посредничестве Катара, Египта и США стороны конфликта не смогли определить условия нового соглашения. 8 августа военно-политический кабинет Израиля одобрил план по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве.