    Misir və Rusiya sabah nüvə yanacağının alınması ilə bağlı müqavilə imzalayacaq

    18 noyabr, 2025
    15:00
    Misir və Rusiya sabah nüvə yanacağının alınması ilə bağlı müqavilə imzalayacaq

    Misir və Rusiya sabah "Rosatom" tərəfindən Misirdə inşa edilən "Əd-Dabaa" Atom Elektrik Stansiyası (AES) üçün nüvə yanacağının alınmasına dair müqavilə imzalamağı planlaşdırır.

    "Report"un TASS-a istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Misir Prezidenti Əbdül Fəttah əs-Sisinin dəftərxanasından bildirilib.

    "Noyabrın 19-da tarixi hadisə baş verəcək - "Əd-Dabaa" AES-in birinci enerji blokunun reaktor korpusunun quraşdırılması, həmçinin nüvə yanacağının alınması ilə bağlı müqavilə imzalanacaq", - məlumatda qeyd edilib.

    Египет и Россия завтра подпишут договор о закупке ядерного топлива

