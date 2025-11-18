Misir və Rusiya sabah nüvə yanacağının alınması ilə bağlı müqavilə imzalayacaq
Digər ölkələr
- 18 noyabr, 2025
- 15:00
Misir və Rusiya sabah "Rosatom" tərəfindən Misirdə inşa edilən "Əd-Dabaa" Atom Elektrik Stansiyası (AES) üçün nüvə yanacağının alınmasına dair müqavilə imzalamağı planlaşdırır.
"Report"un TASS-a istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Misir Prezidenti Əbdül Fəttah əs-Sisinin dəftərxanasından bildirilib.
"Noyabrın 19-da tarixi hadisə baş verəcək - "Əd-Dabaa" AES-in birinci enerji blokunun reaktor korpusunun quraşdırılması, həmçinin nüvə yanacağının alınması ilə bağlı müqavilə imzalanacaq", - məlumatda qeyd edilib.
