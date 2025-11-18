Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Египет и Россия завтра подпишут договор о закупке ядерного топлива

    Другие страны
    • 18 ноября, 2025
    • 14:42
    Египет и Россия завтра планируют подписать договор о закупке ядерного топлива для АЭС "Эд-Дабаа", которая сооружается Росатомом в Египте.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в канцелярии египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси.

    "19 ноября произойдет историческое событие - установка корпуса реактора первого энергоблока АЭС "Эд-Дабаа", а также будет подписан договор о закупке ядерного топлива", - говорится в сообщении.

    Misir və Rusiya sabah nüvə yanacağının alınması ilə bağlı müqavilə imzalayacaq

