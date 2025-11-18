Египет и Россия завтра подпишут договор о закупке ядерного топлива

Египет и Россия завтра планируют подписать договор о закупке ядерного топлива для АЭС "Эд-Дабаа", которая сооружается Росатомом в Египте.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в канцелярии египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси.

"19 ноября произойдет историческое событие - установка корпуса реактора первого энергоблока АЭС "Эд-Дабаа", а также будет подписан договор о закупке ядерного топлива", - говорится в сообщении.