Miqrantları daşıyan qayıq La-Manş boğazında batıb, ölənlər var
Digər ölkələr
- 09 aprel, 2026
- 12:48
La-Manş boğazında Böyük Britaniyaya üzən miqrantları daşıyan kiçik qayığın batması nəticəsində 4 nəfər ölüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi yerli KİV-lərə və hakimiyyət orqanlarına istinadən məlumat yayıb.
"Bu gün qayıq qəzaya uğrayıb. Vəziyyət hələ də qiymətləndirilir", - məlumatda bildirilib.
Qeyd edilib ki, hazırda axtarış-xilasetmə əməliyyatı aparılır.
