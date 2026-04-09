Лодка с мигрантами затонула в Ла-Манше: есть погибшие
- 09 апреля, 2026
- 12:29
В проливе Ла-Манш четыре человека погибли в результате крушения небольшой лодки с мигрантами, направлявшимися в Великобританию.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ и власти.
" Сегодня произошло крушение катера-такси . Ситуация все еще оценивается и может измениться", - говорится в информации.
Сообщается, что в настоящее время проводится поисково-спасательная операция.
Следует отметить, что в прошлом году торговцы людьми стали использовать моторные лодки вдоль участков северного побережья Франции и Бельгии, подбирая мигрантов на берегу. Французские власти называют их "лодками-такси".
Согласно данным Миграционной обсерватории Оксфордского университета, за первые два месяца 2026 года Ла-Манш, один из самых оживленных морских путей в мире, пересекли около 2200 мигрантов, направляющихся в Великобританию. В прошлом году Ла-Манш пересекли около 41 500 человек.