    Лодка с мигрантами затонула в Ла-Манше: есть погибшие

    09 апреля, 2026
    12:29
    Лодка с мигрантами затонула в Ла-Манше: есть погибшие

    В проливе Ла-Манш четыре человека погибли в результате крушения небольшой лодки с мигрантами, направлявшимися в Великобританию.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ и власти.

    " Сегодня произошло крушение катера-такси . Ситуация все еще оценивается и может измениться", - говорится в информации.

    Сообщается, что в настоящее время проводится поисково-спасательная операция.

    Следует отметить, что в прошлом году торговцы людьми стали использовать моторные лодки вдоль участков северного побережья Франции и Бельгии, подбирая мигрантов на берегу. Французские власти называют их "лодками-такси".

    Согласно данным Миграционной обсерватории Оксфордского университета, за первые два месяца 2026 года Ла-Манш, один из самых оживленных морских путей в мире, пересекли около 2200 мигрантов, направляющихся в Великобританию. В прошлом году Ла-Манш пересекли около 41 500 человек.

    Пролив Ла-Манш Нелегальные мигранты Кораблекрушение Франция Великобритания
    Miqrantları daşıyan qayıq La-Manş boğazında batıb, ölənlər var

