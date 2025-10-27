İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Litva NATO Nizamnaməsinin 4-cü maddəsini aktivləşdirə bilər

    • 27 oktyabr, 2025
    • 13:44
    Litva NATO Nizamnaməsinin 4-cü maddəsini aktivləşdirə bilər

    Litva Belarus ərazisindən gələn hava şarlarına görə NATO-ya müraciət edərək 4-cü maddə üzrə məsləhətləşmələrin aparılmasını xahiş edə bilər.

    "Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bunu Litvanın Baş naziri İnqa Ruqinene bildirib.

    O əlavə edib ki, Litva Belarusla sərhədi tamamilə bağlayır və öz səmasındakı bütün hava şarlarını vuracaq. Sərhədi yalnız diplomatlar və Belarusu tərk edən Avropa İttifaqı vətəndaşları keçə biləcəklər.

    NATO Nizamnaməsinin 4-cü maddəsi alyans üzvlərindən hər hansı birinin ərazisi, siyasi müstəqilliyi və ya təhlükəsizliyi təhdid altında olduqda, üzv dövlətlərin bir-biri ilə məsləhətləşmələr aparmasını tələb edir.

    NATO Litva Belarus nizamnamə
