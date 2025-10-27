Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Литва может активировать статью 4 Устава НАТО из-за ситуации у границ с Беларусью

    Литва не исключает возможности обращения к НАТО с просьбой о консультациях по статье 4 в связи с залетом воздушных шаров с территории Беларуси.

    Как передает Report со ссылкой на агентства Reuters, об этом заявила премьер-министр Литвы Инга Ругинене.

    Ругинене также добавила, что Литва полностью закрывает границу с Беларусью и будет сбивать все воздушные шары в своем небе. Границу в качестве исключения смогут пересекать лишь дипломаты и граждане ЕС, покидающие Беларусь.

    В 4-й статье Устава НАТО говорится, что стороны должны проводить консультации друг с другом, в случае если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность оказалась под угрозой.

    За всю историю НАТО эта процедура применялась всего девять раз. Сравнительно недавно к ней прибегли Польша и Эстония после двух случаев нарушения своего воздушного пространства Россией.

