KXDR planlaşdırılan ABŞ-Cənubi Koreya birgə təlimlərini pisləyib Pxenyan ABŞ-Cənubi Koreyanın planlaşdırılan birgə hərbi təlimlərini pisləyib və fəsadlarla bağlı xəbərdarlıq edib.
11 avqust 2025 04:13
Pxenyan ABŞ-Cənubi Koreyanın planlaşdırılan birgə hərbi təlimlərini pisləyib və fəsadlarla bağlı xəbərdarlıq edib.

"Report"un xəbərinə görə, bunu KXDR-in müdafiə naziri No Qvan Çxor deyib.

“Biz ABŞ və Koreya Respublikasının KXDR ilə hərbi qarşıdurma mövqeyini açıq şəkildə ortaya qoyan və Koreya yarımadasında və regionda təhlükəsizlik vəziyyətinə növbəti dəfə ciddi problem yaradan təxribat xarakterli hərəkətlərini qətiyyətlə pisləyir və onların hərəkətlərinin gətirəcəyi mənfi nəticələr barədə ciddi xəbərdarlıq edirik”, - nazir mətbuat tərəfindən yayılan bəyanatında bildirib.

Şimali Koreya planlaşdırılan təlimləri Pxenyana qarşı “birbaşa hərbi təxribat” və “Koreya yarımadasında vəziyyətin gözlənilməzliyini artıran təhlükə” adlandırıb.

Qeyd olunur ki, ABŞ və Koreya Respublikasının silahlı qüvvələrinin nümayişi əks effekt yaradacaq və daha təhlükəli vəziyyətə gətirib çıxaracaq.

“Silahlı qüvvələrimiz ABŞ və Koreya Respublikasının hərbi təlimlərinə ardıcıl və qətiyyətlə cavab verməyə, istənilən təxribatçı hərəkətlərə cavab olaraq özünümüdafiə hüququ səviyyəsində suveren hüquqları ciddi şəkildə həyata keçirməyə hazır olacaq”, - KXDR-dən bildirilib.

Cənubi Koreya və ABŞ avqustun 18-dən 28-dək “Ulchi Freedom Shield 25” (UFS) adlı genişmiqyaslı hərbi təlimlər keçirməyi planlaşdırır.

“Renhap” agentliyinin məlumatına görə, planlaşdırılan 40 səhra təlimindən təxminən 20-si sentyabr ayına təxirə salınacaq.

Rus versiyası КНДР осуждает планируемые совместные учения США и Южной Кореи

