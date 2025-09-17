İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1

    KİV: Yaponiya Fələstinin tanınmasını təxirə salacaq

    Digər ölkələr
    • 17 sentyabr, 2025
    • 07:32
    KİV: Yaponiya Fələstinin tanınmasını təxirə salacaq

    Yaponiya hökuməti Fələstin dövlətinin tanınmasını gecikdirəcək, çünki bu addım Fələstindəki vəziyyətə və Yaponiya-ABŞ münasibətlərinə mənfi təsir göstərə bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Asahi" qəzeti mənbələrə istinadən yazıb.

    Bundan əvvəl ABŞ hakimiyyəti dəfələrlə Asiya və Avropa ölkələrini Fələstin dövlətçiliyini tanımamağa çağırıb.

    Qəzetin mənbələrinə görə, Yaponiyanın Baş naziri Siqeru İsiba sentyabrın 22-də BMT Baş Assambleyasının iclası çərçivəsində keçiriləcək Fələstin problemi ilə bağlı beynəlxalq konfrans üçün Nyu-Yorka getməyəcək.

    Hazırda 147 ölkə Fələstin dövlətini tanıyır. 2024-2025-ci illərdə bu siyahıya bir sıra ölkələr, o cümlədən Avropa ölkələri də qoşulub. Bu, ötən il ABŞ-nin Fələstinin BMT-yə tam üzvlüyünə veto qoymasına baxmayaraq baş verib.

    Yaponiya ABŞ Fələstin
    Япония отложит признание Палестины из опасений обострения отношений с США

    Son xəbərlər

    08:53

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (17.09.2025)

    Maliyyə
    08:43

    DYP yağıntılı hava şəraiti ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət edib

    Hadisə
    08:17
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    İnfrastruktur
    08:07

    "Benfika" "Qarabağ"a məğlubiyyətdən sonra baş məşqçisi ilə yollarını ayırıb

    Futbol
    07:46

    KİV: Bakıda İsrail və Suriya nümayəndələrinin görüşü keçiriləcək

    Xarici siyasət
    07:32

    KİV: Yaponiya Fələstinin tanınmasını təxirə salacaq

    Digər ölkələr
    06:56

    Messinin qolu və ötürməsi "İnter Mayami"yə qələbə qazandırıb

    Futbol
    06:28

    ABŞ "Sinaloa" kartelinin lideri barədə məlumat verən şəxsə 5 milyon dollar mükafat vəd edib

    Digər ölkələr
    06:04

    ABŞ-də Çarli Kirkin qətlində təqsirləndirilən şəxs məhkəmə qarşısına çıxarılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti