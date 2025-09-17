Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Япония отложит признание Палестины из опасений обострения отношений с США

    Другие страны
    • 17 сентября, 2025
    • 08:01
    Япония отложит признание Палестины из опасений обострения отношений с США

    Правительство Японии отложит признание государства Палестины, поскольку этот шаг может негативно повлиять на ситуацию в Палестине и на японо-американские отношения.

    Как передает Report, об этом пишет газета Asahi со ссылкой на источники.

    Ранее власти США не раз призывали страны Азии и Европы не признавать государственность Палестины.

    По словам источников издания, премьер-министр Японии Сигэру Исиба не полетит в Нью-Йорк на международную конференцию по палестинскому вопросу, которая пройдет в рамках встречи Генассамблеи ООН 22 сентября.

    На данный момент государство Палестина признают 147 стран. Ряд стран, в том числе европейских, пополнили этот список в 2024-2025 годах. Это произошло, несмотря на вето США на полноправное членство Палестины в ООН, наложенное в прошлом году.

