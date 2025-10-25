İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    KİV: Tramp ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrini "Qızıl donanma"ya çevirmək istəyir

    Digər ölkələr
    • 25 oktyabr, 2025
    • 20:31
    KİV: Tramp ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrini Qızıl donanmaya çevirmək istəyir

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp ölkənin milli Hərbi Dəniz Qüvvələrinin tərkibini yeniləmək və onları "Qızıl donanma"ya ("Golden Fleet") çevirmək istəyir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Wall Street Journal" qəzeti mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Mənbələrin bildirdiyinə görə, Ağ Ev və Hərbi Dəniz Qüvvələrinin rəsmiləri mövcud donanmanın yerinə Çin və digər potensial təhdidlərə daha effektiv cavab verə biləcək yeni donanmanın yaradılması imkanını müzakirə edirlər. Qəzet qeyd edib ki, müzakirələr ilkin mərhələdədir və Tramp da bu prosesdə iştirak edir.

    Hazırda ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələri, əsasən, esmineslərdən, kreyserlərdən, aviadaşıyıcılardan, sualtı qayıqlardan və desant gəmilərindən ibarətdir. Gözlənilir ki, "Qızıl donanma"ya uzaqmənzilli raketlərlə təchiz olunmuş iri hərbi gəmilər daxil olacaq. Bundan əlavə, Ağ Ev və Pentaqon yeni, etibarlı zirehli gəminin yaradılması ilə bağlı danışıqlara başlayıb. Bu gəmi hipersəs raketləri daşımaq qabiliyyətinə malik olacaq.

    Vaşinqton donanmanın tərkibində 280-300 gəminin, həmçinin "çox sayda pilotsuz gəminin" olacağını planlaşdırır. Qəzet bu planın həyata keçirilmə müddəti və dəyəri barədə məlumat verməyib.

    Donald Tramp ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələri
    WSJ: Трамп хочет превратить ВМС США в "Золотой флот"

    Son xəbərlər

    21:33

    KİV: HƏMAS bu gün daha iki israilli girovun cəsədini qaytara bilər

    Digər ölkələr
    21:18
    Foto

    Azərbaycanın iki sərbəst güləşçisi dünya çempionatının finalına yüksəlib

    Fərdi
    21:11

    Vyetnamda ilk dəfə baş nazirin müavini qadın təyin olunub

    Digər ölkələr
    21:07

    Aİ nadir torpaq metallarının tədarükündə Çindən asılılığını azaldacaq

    Digər ölkələr
    20:52

    Fransa Bankının rəhbəri: Ölkə büdcə kəsiri səbəbindən borc boğulması təhlükəsi ilə üz-üzədir

    Digər ölkələr
    20:38

    Gəncədə avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    20:31

    KİV: Tramp ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrini "Qızıl donanma"ya çevirmək istəyir

    Digər ölkələr
    20:19

    Premyer Liqa: "Zirə" "Sumqayıt"ı məğlub edib

    Futbol
    20:11
    Foto
    Video

    Kürdəmirdə ağır yol qəzasında ölənlərin və yaralıların kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti