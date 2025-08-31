KİV: Qəzza azı 10 il müddətinə ABŞ protektoratı altına verilə bilər

    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    • 31 avqust, 2025
    • 23:08
    ABŞ Prezidenti Donald Tramp administrasiyasının Qəzza zolağının bərpasına dair planı Fələstin anklavının azı 10 il müddətinə Amerikanın protektoratına verilməsini, həmçinin onun bütün sakinlərinin müvəqqəti məskunlaşdırılmasını nəzərdə tutur.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə ABŞ administrasiyasındakı mənbələrə istinadən "The Washington Post" qəzeti yazıb.

    Nəşr bildirib ki, Amerika hakimiyyəti Qəzza zolağının yenidən qurulması, iqtisadi inkişafı və transformasiyası üçün "GREAT Trust" ("Gaza Reconstitution", "Economic Acceleration and Transformation Trust") adlı fondunun yaradılması layihəsi hazırlayıb. Məlumata görə, o, "anklavın azı 10 il müddətinə Amerika protektoratı altına verilməsini" nəzərdə tutur.

    Plana görə, Birləşmiş Ştatlar Qəzza zolağının bərpasına öz vəsaitlərini yatırmağı planlaşdırmır və azı 100 milyard dollar investisiya cəlb etməyi nəzərdə tutur ki, bu da, güman ki, investorlara dörd qat mənfəət gətirməlidir.

    Eyni zamanda, qəzet qeyd edib ki, plan Qəzzanın azı iki milyondan çox əhalisinin müvəqqəti köçkünlüyünü nəzərdə tutur. Ehtimal olunur ki, əmlakını sonrakı bərpa üçün təhvil vermək istəyən torpaq mülkiyyətçilərinə anklavın ərazisində tikintisi planlaşdırılan "ağıllı şəhərlər"dən birində başqa yerlərdə daşınmaz əmlak almaq və ya mənzillə dəyişdirmək üçün istifadə edə biləcəkləri "rəqəmsal aktivlər" təklif olunacaq. Bundan əlavə, planda 5 min dollar birdəfəlik ödəniş, həmçinin Qəzza zolağının oranı tərk etmək məcburiyyətində qalacaq sakinləri üçün subsidiyalar nəzərdə tutulur.

